В Ленобласти запретили праздновать Новый год во дворах компаниям более 50 человек без разрешения Роспотребнадзора

Петербург и Ленобласть продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом Новый год в Ленобласти все же будет. Правда, преимущественно во дворах и маленький: больше 50 человек в одном месте лучше не собираться. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

- До 50 человек можно без каких-либо проблем праздник проводить, - уточнил губернатор, отвечая на вопрос одной из местных жительниц, решившей с подругами устроить дворовый мини-праздник для детей. – Никаких разрешений для этого не нужно, только уведомить местную администрацию. Если планируется более 50 человек, то нужно получить согласование районного Роспотребнадзора.

Исключение из этого правила предусмотрено только для жителей тех районов, которые находятся в «зеленой зоне» по коронавирусу – но на сегодняшний день таких на карте Ленинградской области нет.

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