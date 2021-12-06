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Общество6 декабря 2021 16:46

В Овсянниковском саду Петербурга залили каток и горку

Зимние забавы для посетителей будут бесплатными
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Жителей просят бережно относиться ко льду. Фото: vk.com/mytndvor

Жителей просят бережно относиться ко льду. Фото: vk.com/mytndvor

В центре Петербурга появился бесплатный каток и ледяная горка. Об этом рассказали активисты в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «Вконтакте». Зимний уголок для зимних забав открылся в Овсянниковском саду.

6 декабря там собрали деревянную конструкцию самой горки, начали заливать каток. Вход будет бесплатным, но посетителей просят беречь лед.

- Берегите тонкий лед, не катайтесь на металлических санках. Родители, страхуйте самых маленьких детей, оттаскивая малышей после спуска. Но не забывайте, что зимой столкновения и шишки неизбежны, и в этом нет ничего страшного. И обязательно приносите по ведерку воды на горку по вечерам, чтобы освежить заливку льда. Воду набирайте только холодную, чтобы не растопилась верхняя часть спуска, - сообщают организаторы.