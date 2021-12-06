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Общество6 декабря 2021 17:44

Сообщество экологических активистов Ленобласти появилось во «Вконтакте»

Власти 47-го региона приглашают жителей к диалогу по насущным природным вопросам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Во "Вконтакте" появилось сообщество экоактивистов Ленобласти.

Во "Вконтакте" появилось сообщество экоактивистов Ленобласти.

Власти Ленинградской области создали во «Вконтакте» сообщество, посвященное экологическому благополучию региона. Называется группа лаконично – «Чистая Ленобласть». Туда может вступить любой зарегистрированный в соцсети пользователь, который неравнодушен к вопросам охраны природы в области. В частности, в сообществе будет удобно вести диалог с властями по поводу насущных экологических вопросов: про раздельный сбор мусора, технологию переработки и утилизации отходов.

- В группе будут публиковаться актуальные новости, оперативная информация из первоисточников о текущей экологической ситуации в регионе, современных природоохранных тенденциях, мнения экспертов и специалистов сфере обращения с отходами, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Администраторы сообщества обещают отвечать на вопросы подписчиков. Комментарии там, к слову, открыты.