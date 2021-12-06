Платформу 9 и 3/4 из мира Гарри Поттера убрали с Ладожского вокзала в Петербурге

С Ладожского вокзала быстро убрали арт-объект по мотивам мира Гарри Поттера. Фото: t.me/emergency_spb / Фото: vk.com/olga.karaeva

Жители Петербурга сообщают в соцсетях о том, что в Ладожском вокзале быстро убрали платформу 9 и 3/4 из мира Гарри Поттера. Напомним, арт-объект, отсылающий к волшебной вселенной Джоан Роулинг, появился на 9-м пути. При этом вокзал не сообщал публично об установке тележки с чемоданами, совы и таблички с указанием необычной платформы. В минувшие выходные об арт-объекте рассказали чуть ли не все городские СМИ. Но в понедельник, 6 декабря, «магия» исчезла.

- Маглы (обычной человек, без волшебных способностей – Прим.Ред.) не успели увидеть арт-объект по мотивам Гарри Поттера – инсталляцию загадочной платформы спилили реальные люди, - пишет автор Telegram-канала «Аварийный Петербург».

«Комсомолка» позвонила в справочную РЖД для подтверждения информации, но там нас удивили.

- На данный момент арт-объект остался на месте, но неизвестно, до какого момента он там простоит, - неожиданно сказал оператор справочной.