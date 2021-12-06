Беглов обеспокоен высоким коэффициентом распространения коронавируса в Петербурге

Губернатор Петербурга дал характеристику эпидситуации в городе на начало декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Беглов выразил обеспокоенность высоким коэффициентом распространения коронавируса в Петербурге, который превысил единицу, то есть перескочил за порог норматива. Однако пока что город находится на плато по заболеваемости и госпитализациям. Темпы вакцинации набраны хорошие – ежедневно прививаются более 30 тысяч человек, но в идеале Смольный хочет видеть по 40 тысяч инъекций в сутки.

- Благодарю жителей города за активное участие в прививочной компании. Эпидситуация в городе остается напряженной, но контролируемой, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам традиционного понедельничного эфира на «Радио России».

К слову, до конца года в Северную столицу должны привезти еще 554 тысячи доз вакцины от COVID-19. Запас прививки большой, хватит до наступления новогодних праздников, как заверяют власти.