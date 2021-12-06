«Зенит» открыл бесплатный каток для льготников возле стадиона на Крестовском

С 9 декабря "Зенит" откроет бесплатный каток для льготников возле "Газпром Арены". Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» объявил о скором открытии бесплатного ледового катка, расположенного возле флагштока и стадиона на Крестовском острове. Площадь немаленькая – примерно 1,1 тысячи квадратных метров. Однако попасть туда смогут только льготники – дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также детдомовцы из Петроградского района. Заявки на желание покататься должны подавать органы опеки. В декабре на лед пустят только проживающих в трех МО: «Чкаловское», «Пороховые» и «Большая Охта».

- Занятия на катке будут проводиться на регулярной основе – с 8:00 до 21:00. Доступ на лед, а также ледовое оборудование (коньки, шлемы, защита, ледовые фигуры) предоставят бесплатно, - отмечают в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что с детьми на льду будут играть волонтеры-аниматоры. Тех, кто не умеет кататься, отдадут под опеку инструкторов. В «Зените» обещают сохранить каток и на следующую зиму, причем значительно увеличить его площадь и сделать доступным уже для всех желающих.