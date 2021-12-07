Декабрьские морозы в Петербурге пройдут почти без снега

Синоптики не обещают Петербургу снегопад в морозные дни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Декабрьские морозы более не сулят снегопада Санкт-Петербургу. Об этом «Комсомолке» рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По словам синоптика, средняя высота снежного покрова останется на отметке в 25 сантиметров и пока не будет сильно меняться. В дело вмешался циклон.

- Пришел именно что мороз. Этот термин очень подходить погоде. Из-за антициклона осадки прекратятся. Хотя небольшой снег может выпадать. Но это даже не снег, а вымерзание влаги, - сообщил «КП-Петербург» Леонид Старков.

Синоптик добавил, что на протяжении новой рабочей недели в Петербурге будет преимущественно сухая морозная погода. Но ближе к выходным в городе чуть потеплеет.

Тем временем в больницы Северной столицы начали поступать пациенты с обморожениями, кому-то даже собираются ампутировать конечности.