В Петербурге врачи спасли зрение школьнику, проткнувшему глаз грязной иглой

В Петербурге врачи спасли глаз ребенка, куда попала грязная игла. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Педиатрического университета в Петербурге (СПбГПМУ) спасли зрение 9-летнему школьнику из Тюмени, который проткнул себе глаз грязной иглой. Мальчик играл с младшей сестренкой «в стоматолога», дети нашли шприц в мусорном ведре и решили набрать в него воду. Одно неловкое движение, и игла оказалась в глазу ребенка. Мальчик испугался произошедшего и скрыл это от родителей. Но через несколько дней мать и отец заметили, что глаз сына воспалился. И правда, как потом диагностировали медики, у ребенка появился гнойный эндофтальмит.

- Это одно из самых тяжелых заболеваний в офтальмологии, которое может привести к потере глазного яблока, – отметила Наталия Садовникова, завотделением офтальмологии СПбГПМУ, ее слова цитируют в пресс-службе медучреждения.

В ноябре мальчика перевезли в клинику при вузе. Сначала медики удалили гной, а потом провели сложную операцию. Хирурги убрали мутный хрусталик с измененным стекловидным телом. В итоге зрение ребенка удалось сохранить.