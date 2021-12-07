Более полумиллиона жителей Петербурга получат новые квитанции за электричество

650 тысяч жителей Петербурга получат новые квитанции от «Петроэлектросбыта». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

650 тысяч жителей Петербурга начнут получать новые квитанции за электричество с декабря 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Петроэлектросбыта». Компания решила поменять формат счета, чтобы у всех 2,7 млн абонементов была одна и та же «картинка».

Изменения есть и внешние, и внутренние. В частности, петербуржцы получат уникальный номер единого лицевого счета вместо старого-доброго абонентского номера. На предприятии заверяют, что так станет удобнее платить за электричество и передавать показания по всем услугам, в том числе капремонт.

- Потребителям, ранее получавшим счет за электроэнергию только в электронном формате, необходимо будет вновь изменить метод получения счета в своем личном кабинете. Для этого нужно перейти в раздел «Абоненты и группы» и в способах получения счета выбрать пункт «Получать счета на e-mail», - отмечают в пресс-службе «Петроэлектросбыта».

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