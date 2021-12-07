Жители Петербурга и Ленобласти активно помогают центру «Велес» расплатиться с долгами

Друзьям "Комсомолки" из "Велеса" очень нужна материальная помощь.

Жители Петербурга и Ленобласти начали активно помогать центру помощи диким животным «Велес», впавшему в долговую яму перед поставщиками фруктов и овощей. Волонтерам необходимо собрать сумму в 440 тысяч рублей. По данным на 6 декабря, им пожертвовали 347 514 рублей. Защитники животных подчеркивают, что без помощи народа им не выжить.

- Овощи и фрукты идут в рацион медведям, лосям, енотам да и многим другим в качестве витаминов. К сожалению, мы все еще закрыты для посетителей из-за пандемии, загруженности сотрудников и просьбе Росприроднадзора, что сказывает на размере продуктовой помощи, которую нам раньше оказывали гости, - объясняют волонтеры «Велеса».

Реквизиты центра размещены в их официальной группе во «Вконтакте» по ссылке. Ранее «Комсомолка» писала, что в «Велесе» почти одновременно уснули все медведи, поэтому теперь на территории зверинца не шумят.