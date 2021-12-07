Последние новости в Санкт-Петербурге на 7 декабря 2021 года: Рекордные морозы с обморожениями и расценки новогодних блюд

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 7 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 7 декабря 2021 года. Мы узнали расценки главных новогодних блюд в преддверии праздников. Оказалось, что за пять последних лет стоимость застолья взлетела на 50%. Естественно, самым дорогим деликатесом оказалась красная игра, за нее придется отдать около 5 тысяч рублей. Удивительно, но сильнее всего подорожала картошка – на 17% за последние месяцы. Эксперты оценивают итоговую стоимость новогоднего стола в сумму не менее 10 тысяч рублей.

Мороз в Санкт-Петербурге, пришедшийся на 6 декабря, побил абсолютный рекорд холодов с 1893 года. Утром понедельника столбики термометров показывали минус 21 градус. Так холодно 6 декабря не было последние 128 лет. К сожалению, в городе растет число обморожений. Как рассказали в комздраве, в трех случаях ожоги слишком сильные, пострадавшим придется ампутировать части конечностей.

Наконец, отец задержанного помощника доктора Курпатова обратился за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Константин Иевский написал открытое письмо, где защищает сына. Звездного психотерапевта он обвиняет в ложных доказательствах.