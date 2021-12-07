Мощный пожар уничтожил мотоцентр на Полюстровском проспекте в Петербурге

Мотоцентр сгорел на Полюстроском проспекте в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Снова сильный пожар произошел в Санкт-Петербурге. На этот раз ночью 7 декабря 2021 года загорелся мотоцентр на Полюстровском проспекте, дом 59, корпус 3, литера А. Огонь разгорелся мгновенно и охватил практически все здание. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Сообщение о возгорании в мотоцентре поступило в 4 часа ночи. На место незамедлительно отправилась бригада пожарных, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Но когда пожарные прибыли по адресу, то увидели, что огонь успел охватить первый этаж мотоцентра. В общей сложности горело 500 квадратных метров площади.

Из-за угрозы распространения пожару был присвоен номер 1-Бис. С огнем приступили бороться 47 человек личного состава и 12 единиц техники. К 5:50 часам пламя было локализовано, но пока тушение продолжается.

На данный момент информации о пострадавших не было. Причина возгорания неизвестна.