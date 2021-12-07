Холод и небольшой снег ждут Петербург 7 декабря

Холодно и снежно будет в Петербурге 7 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге все еще очень холодно. Во вторник, 7 декабря 2021 года, в городе, по сравнению с днем ранее, окажется теплее. В утренние часы термометры уже показывают не минут 20 градусов, а минус 14. Однако такие показатели все еще являются значительно ниже нормы. Об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на синоптическую ситуацию окажет влияние северная периферия активного циклона, выходящего в центральную часть Европейкой России. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, - пояснил синоптик.

При этом, температура воздуха будет на 11-12 градусов ниже климатической нормы. Так, в Петербурге ожидается минус 10-12 градусов, по Ленинградской области 9-14 градусов мороза.

Ветер в городе на Неве северный, северо-западный слабый, 2-7 метров в секунду.