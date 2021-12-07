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Общество7 декабря 2021 5:27

Жители Петербурга назвали самый лучший вид отдыха

Горожане предпочитают путешествия в другие страны и выезд на природу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Петербурга назвали самый лучший вид отдыха

Жители Петербурга назвали самый лучший вид отдыха

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уехать на природу или в путешествие в другую страну - вот такой вид отдыха больше всего предпочитают жители Санкт-Петербурга. Сервис hh.ru провел опрос среди жителей города и выяснил, что для горожан является идеальным отдыхом, и как отношение к нему меняется с возрастом.

- В топ вариантов идеального отдыха у петербуржцев вошли: выезды на природу - 58 процентов, путешествия в другие города и страны - 55 процентов, а также любимое хобби - 44 процента, - сообщили в сервисе.

Также петербуржцы любят просмотр сериалов, вечеринки с друзьями, спорт, поездки в лес, чтение и пляжный отдых. А вот на десятом месте оказался выезд на дачу.

Оказалось, что в качестве отдыха чтение выбирают для себя горожане от 18 до 24 лет. А вот поездки в лес за грибами больше любят петербуржцы от 55 лет и старше. В свою очередь просмотры сериалов и спорт чаще других выбирают 30-летние работающие петербуржцы.