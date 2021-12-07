Более 30 мигрантов задержали в ресторанах Петербурга во время профилактического рейда

Полиция провела профилактический рейд по этническим кафе в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция провела очередной профилактический рейд по поимке мигрантов. На этот раз проверки прошли в Красногвардейском районе. Причем, полицейские отправили по этническим кафе и ресторанам. Об этом 7 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Сотрудники полиции Красногвардейского района в минувшие выходные провели профилактический рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Объектами проверки стали два заведения общепита на проспекте Энергетиков и проспекте Косыгина, - рассказали в полиции.

По итогам в отделении полиции оказались 34 человека, из которых 17 находились в России с нарушением миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности.

Кроме того, еще четверых отправили в Центр временного содержания иностранных граждан, после чего их выдворят из страны.