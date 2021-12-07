Мужчина утроил поножовщину на заправке в Петербурге

Мужчина утроил поножовщину на АЗС в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошла поножовщина на заправке. Инцидент случился 6 декабря 2021 года на территории АЗС у дома 49/2 по проспекту Большевиков. В первом часу дня работница заправки заметила, как водитель автомобиля "Киа" ранил ножом мужчину из автомобиля "Хендай", после чего оба уехали с места на своих машинах.

- На поиски автомобилистов отправились сотрудники полиции. У дома 70 по улице Народной полицейские нашли 30-летнего водителя "Хендай", у которого была колото-резанная рана живота, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Вскоре у дома 98 на Народной улице задержали и второго мужчину. Им оказался 23-летний приезжий из Таджикистана.

Сейчас полиция выясняет причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.