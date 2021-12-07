КАД встал в жесткую 7-километровую пробку перед Вантовым мостом

Пробки в Петербурге оцениваются на семь баллов. Фото: Яндекс.Карты.

Жесткая пробка собралась на внутренней стороне КАДа утром вторника. Затор растянулся на семь с лишним километров. Машины стоят от Кудрово и до Вантового моста. Но и дальше движение по кольцевой дороге очень плотное. Причина – ДТП и снегопад, шедший всю ночь и не прекратившийся утром.

- На заезде на КАД с Московского шоссе автомобиль сошел с дистанции, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобилисты жалуются на слабую обработку дорог противогололедными составами. Другие намекают, что в ДТП виноваты сами водители: «Передний привод же, нажатие тормоза было критической ошибкой. Наоборот, в меру газку надо и руль в сторону заноса».

Но не у всех навыков противоаварийного вождения достаточно: вся карта Петербурга покрыта значками о произошедших авариях. А в целом загрузка дорог оценивается на семь баллов из десяти.