Трамваи остановились на Новочеркасском проспекте утром во вторник

На Новочеркасском проспекте встали трамваи. Фото: Петр КИБЕР

Очередные неприятности с общественным транспортом подстерегали жителей Петербурга утром во вторник. Из-за мороза и снегопада ждать на остановках приходилось дольше обычного. А на Новочеркасском проспекте движение трамваев и вовсе стало.

- К Заневской площади стоят трамваи, штук десять. Все уже пустые, - сообщают читатели «КП-Петербург».

И пока вагоновожатые скучают, пассажиры уже перебрались в метро.

Но не всем удобно ехать на подземке, особенно когда придется делать дальнюю пересадку, как, например, чтобы добраться от «Лесной» до «Петроградской». Поэтому пассажиры упорно ждали транспорт, но он все никак не шел.

- Троллейбусов и автобусов в сторону «Петроградской» не было больше 20 минут. На остановке собралось человек 50, - рассказывает журналист «Комсомолки», ехавший на работу.

Потом троллейбус пришел, но в набитую под завязку машину на следующей остановке войти уже никто не смог.