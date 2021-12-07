Трамваи остановились на Новочеркасском проспекте утром во вторник

На Новочеркасском проспекте встали трамваи.
Фото: Петр КИБЕР
Очередные неприятности с общественным транспортом подстерегали жителей Петербурга утром во вторник. Из-за мороза и снегопада ждать на остановках приходилось дольше обычного. А на Новочеркасском проспекте движение трамваев и вовсе стало.
- К Заневской площади стоят трамваи, штук десять. Все уже пустые, - сообщают читатели «КП-Петербург».
И пока вагоновожатые скучают, пассажиры уже перебрались в метро.
Но не всем удобно ехать на подземке, особенно когда придется делать дальнюю пересадку, как, например, чтобы добраться от «Лесной» до «Петроградской». Поэтому пассажиры упорно ждали транспорт, но он все никак не шел.
- Троллейбусов и автобусов в сторону «Петроградской» не было больше 20 минут. На остановке собралось человек 50, - рассказывает журналист «Комсомолки», ехавший на работу.
Потом троллейбус пришел, но в набитую под завязку машину на следующей остановке войти уже никто не смог.