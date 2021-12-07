В Шушарах у безработного за 15 минут угнали «Мерседес» за 6,5 млн рублей

Полиция ищет угонщиков "Мерседеса". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские из угонного отдела по Пушкинскому району Петербурга изучают обстоятельства похищения дорогущего «Мерседеса» S-класса, который исчез с Московского шоссе в районе Шушар. Злоумышленникам хватило всего 16 минут, на которые иномарку оставил без внимания ее 36-летний нигде не работающий водитель.

- 6 декабря в 22:25 в полицию поступило сообщение о том, что в период с 21:00 до 21:15 от дома 16 по Московскому шоссе поселка Шушары, неизвестный похитил автомобиль «Мерседес S-350» 2020 года выпуска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, по документам лимузин принадлежал другому владельцу, 34-летнему мужчине. Сумма ущерба составила шесть миллионов 400 тысяч рублей. Сейчас полицейские разыскивают «Мерседес» и его угонщика, попутно выясняя все обстоятельства кражи. Вопрос о возбуждении дела будет решен после окончания проверки.