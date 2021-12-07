Четыре машины сгорели у поликлиники в Петербурге

Четыре машины сгорели в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге продолжают массового гореть машины. Утром во вторник, 7 декабря 2021 года, пожар произошел на Шлиссельбургском проспекте за поликлиникой. Сообщение о возгорании поступило на телефон экстренной службы в 9:54 часов утра. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Пожар произошел у дома 25/1 по Шлиссельбургскому проспекту. Автомобиль марки "Опель" выгорел по всей площади. В автомобиле марки "Рено Дастер" обгорел салон. Автомобили марки "Лада Ларгус" и "Сан Енг" частично оплавились, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Прибывшие на место пожарные оперативно затушили огонь. В 10:03 пожар уже был ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.