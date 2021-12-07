Мигрант пырнул ножом водителя на АЗС в Петербурге

Водитель "КИА" пырнул ножом коллегу на АЗС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Невского района Петербурга по горячим следам задержали водителя «Киа», который устроил поножовщину на заправке. Инцидент произошел днем 6 декабря на проспекте Большевиков.

- В 12:58 в полицию поступило сообщение от работника АЗС о том, что водитель «Киа К5» во время конфликта ранил ножом водителя автомобиля «Хендай Солярис», после чего оба покинули место происшествия, - сообщает пресс-служба Главка.

Прибывшие на место полицейские у дома 70 на Народной улице нашли раненного 30-летнего мужчину, водителя «Соляриса» который экстренно был госпитализирован. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

А на той же улице через несколько домов был задержан и его обидчик – 23-летний мигрант из Средней Азии. Уголовное дело пока не заведено.