"Квартальный принцип" уборки снега применили в Петербурге

Работники коммунальных служб Петербурга взяли на вооружение «квартальный принцип» уборки снега Фото: Артем КИЛЬКИН

Коммунальщики в Санкт-Петербурге вышли на борьбу со снегом. Для того, чтобы тщательно и основательно привести в порядок дворы, специалисты взяли на вооружение "квартальный принцип" уборки. Об этом 7 декабря 2021 года рассказали в жилищном комитете города.

- Работники коммунальных служб Петербурга взяли на вооружение "квартальный принцип" уборки снега. В конкретном дворе выполняется весь спектр работ - сброс снега и наледи с кровель, очистка дворов с помощью уборочной техники и средств малой механизации, а также вывоз снежных масс на снегоплавильные пункты, - рассказали в комитете.

Так, раз за разом специалисты чистят каждый двор, который прописан в маршруте. Комплексные уборки уже прошли вокруг некоторых домов в Московском и Невском районах города.