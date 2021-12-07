Экс-помощник главы Олимпийского комитета России задержан в Петербурге по делу об убийстве 30-летней давности

Бывшего советника Олимпийского комитета задержали по делу об убийстве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи задержали в Петербурге бывшего главу городской Федерации вольной борьбы, экс-помощника председателя Олимпийского комитета России Владимира Кулибабу. Причиной стало возобновление расследования по делу об убийстве почти 30-летней давности.

- Кулибаба доставлен на допрос по делу об убийстве 1993 года, - сообщил источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, речь идет о гибели Игоря Савина по прозвищу «Кувалда», которого подозревали в покушении на Константина Яковлева (Костя Могила), чьей правой рукой назывался Кулибаба.

Напомним, что Яковлева расстреляли в Москве в мае 2003 года. Тогда на его похороны в Петербург съехались более 500 «авторитетов» со всей страны.

Самого Кулибабу в 2000-х годах уже обвиняли в убийстве директора петербургского охранного предприятия, однако присяжные его оправдали.