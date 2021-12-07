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Здоровье7 декабря 2021 9:26

Заражения коронавирусом в Петербурге пятый день идут на спад

По выздоровлениям город вышел на первое место по стране
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 2,3 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге

Более 2,3 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге наблюдается улучшение эпидемической обстановки. Уже пятый день подряд ежедневный прирост зараженных становится меньше. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 7 декабря 2021 года за минувшие сутки заболели еще 2,3 тысячи человек - на 1,3 процента меньше, чем днем ранее.

- Накануне наличие коронавируса в Петербурге было выявлено еще у 2381 человека. Умерли 51, - рассказали в оперативном штабе.

Зато по количеству выздоровевших за сутки Северная столица оказалась на первом месте по стране. Выписаны 3836 человек.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге заболели 804 664 человек, из них выздоровели 744 218 горожан и скончались 26 604 пациентов.

Несмотря на спад заражений, губернатор Александр Беглов остается обеспокоен высоким коэффициентом распространения болезни. Но он отметил, что ситуация находится под контролем.