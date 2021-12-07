Церемония прощания с Ниной Ургант в Александринском театре будет открытой

Прощание с Ниной Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре. Фото: кадр из фильма.

Церемония прощания с народной артисткой России, актрисой Ниной Ургант состоится в Александринском театре в среду, 8 декабря, в 10:00. Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе театра, проводить в последний путь актрису смогу все желающие.

- Церемония будет открытой. Возложения цветов пройдет с 11:00 до 12:00, - добавили в Александринском театре. - В траурном мероприятии примут участие родные и близкие, коллеги Нины Николаевны, а также официальные лица.

О смерти легендарной актрисы и бабушки Ивана Урганта стало известно 3 декабря. Она скончалась на 93-ем году жизни в Петербурге. С 1962 года Нина Николаевна служила в Александринском театре. Именно поэтому прощание с народной артисткой решено проводить там.

Редакция «Комсомольской правды» приносит свои соболезнования семье Нины Ургант.