Полиция задержала извращенца, который дважды приставал к 13-летней девочке в метро Петербурга

Мигранта, пристававшего к школьнице в метро, задержала полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали извращенца, который дважды приставал в метро к 13-летней школьнице. Инциденты произошли утром 4 декабря на перегоне зеленой линии между «Маяковской» и «Василеостровской». Девочка пожаловалась на назойливость мужчины маме, а та позвонила в полицию. На поиски подозреваемого ушло два дня.

- Вечером 6 декабря в доме на Взлетной улице оперативники уголовного розыска Главка задержали 34-летнего гражданина среднеазиатской республики, который в дальнейшем был изобличен в преступлении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе разговора с полицейскими мужчина дал признательные показания. По статье «развратные действия», совершенные в отношении лица младше 14 лет, иностранцу грозит от трех до восьми лет лишения свободы.