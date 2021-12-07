Продавцов на нелегальных точках в Петербурге оштрафуют

За продажу товаров в неустановленных местах в Петербурге нарушителей обяжут заплатить штраф Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прошли очередные рейды по нелегальным точкам уличной торговли. Проверки прошли в Центральном, Калининском, Кировской и Невских районах города. Нарушителям грозят штрафы, рассказали 7 декабря 2021 года в комитете по контролю за имуществом.

- В результате от торговых точек, незаконно размещенных на улицах города, освобождено 25 земельных участков. Все торговые конструкции демонтированы, оборудование помещено на склад временного хранения, - рассказали в комитете.

Так, у метро "Гражданский проспект" инспекторы ликвидировали девять точек по продаже мяса, овощей, рыбы, трикотажа и печатной продукции. Еще четыре прилавка убрали от станций "Проспект Большевиков", "Ленинский проспект" и "Академическая". Там продавали рыбу, консервы, трикотаж, мед и многое другое. Тоже самое произошло и с точками на Садовой улице, Лиговском проспекте и улице Савушкина.