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Общество7 декабря 2021 10:16

Нового главу Калининского района Петербурга вместо задержанного Ивана Громова назначат 7 декабря

Предварительно, врио станет Владимир Ростовский
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Владимир Ростовский возглавит Калининский район вместо задержанного Ивана Громова. Фото: www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin

Владимир Ростовский возглавит Калининский район вместо задержанного Ивана Громова. Фото: www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin

Новый глава Калининского района будет представлен коллективу администрации. По предварительным данным, исполнять обязанности задержанного по делу о многомиллионном мошенничестве Ивана Громова будет Владимир Ростовский.

- Врио главы администрации станет Владимир Ростовский, занимавший пост заместителя Ивана Громова,- пишут «Невские новости».

Представление состоится 7 декабря.

Сейчас имя Громова уже убрано с сайта Калининского района. А первой в списке руководства идет одна из его заместителей Наталья Янус.

Напомним, что Иван Громов был переведен на должность главы Калининского района с аналогичного поста в районе Петроградском, где работал с 2016 года. А до этого он четыре года возглавлял Комитет по информатизации и связи Петербурга. С этим и связаны претензии следователей.