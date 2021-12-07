До Шушар и Пушкина пустили «ледяные вагоны» класса «Комфорт»

Ледяные вагоны класса «Комфорт» - в Шушары и Пушкин. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Жители Пушкинского района пожаловались «КП» на леденящий холод в электричках класса «Комфорт». Без отопления ездят два первых вагона - возможно, в каждом из таких поездов. Очевидно, машинистам и их помощникам тоже приходится несладко. Проблема длится уже второй день.

- Первые вагоны всегда были самыми удобными: они ближе остальных к станции и к вокзалу, - рассказывает жительница Пушкина Анна. - Я реально удивилась, когда вчера вечером увидела заледеневшие стекла. Внутри вагонов - дубак. Мне ехать всего полчаса - можно и потерпеть. А вот как другим пассажирам, которые, например, едут до Оредежи, - не представляю. Живу в Пушкине несколько лет, впервые сталкиваюсь с подобным.

Морозиться в таких вагонах пассажиры не готовы. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Надо отдать должное: машинисты по громкой связи предупреждают, что отопления в этих вагонах нет и не будет. Кто-то из пассажиров сразу уходит в другие части поезда, а кто-то терпеливо продолжает ехать в ледяном вагоне, наслаждаясь скрипом новеньких вагонов в морозной тишине.

Редакция «КП-Петербург» отправила запрос в Северо-Западную пассажирскую компанию, чтобы узнать, почему электрички ездят без отопления и когда проблема будет решена.