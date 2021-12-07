Пиотровский рассказал, когда перекрасят Эрмитаж

Эрмитаж останется зеленым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Знаменитый Эрмитаж может сменить цвет. Фасад здания Зимнего дворца, за свою историю побывавший желтым, кирпичным, ярко-оранжевым и зеленым, станет более петербургским, то есть пастельным. Но резких перемен не произойдет.

- Мы не меняем цвет, мы меняем тон. Планируем весь Эрмитаж, как и Петербург, привести к тем пастельным тонам, которые ему свойственны. Исторических цветов много. Тот, который от меня часто требуют в Интернете, жуткий красный Зимний дворец, делать не будем, - заявил Михаил Пиотровский в ходе пресс-конференции.

По его словам, все исторические цвета Зимнего дворца изучены. И они «ничем не лучше» нынешнего, к которому все привыкли за несколько десятков лет. Директор Эрмитажа заверил, что никаких резких движений не предполагается.

- Окраска будет зеленая, но более нежная, чем сейчас, - отметил Михаил Пиотровский.

А сама перекраска произойдет не сразу, а через несколько лет, когда подойдет время плановых работ.