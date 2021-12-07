Сумма претензий к бывшему главе Калининского района Петербурга Ивану Громову превышает 165 миллионов рублей

Претензии к Ивану Громову возникли из-за его работы в Комитете по информатизации и связи. Фото: gov.spb.ru

Осведомленный источник уточнил сумму претензий к бывшему главе Калининского района Петербурга Ивану Громову, которого обвиняют в мошенничестве. Предварительно называлась цифра в 150 миллионов, но сейчас речь идет о 165.

- Дело касается 2013-2016 годов, когда он возглавлял Комитет по информатизации и связи Петербурга. Сумма - чуть более 165 миллионов рублей, - сообщает источник.

А вот ранее распространенную СМИ информацию о задержании брата Громова, в правоохранительных органах опровергают: «Брат Громова только доставлен в отдел полиции, официального задержания не было».

Напомним, что в конце ноября Иван Громов был переведен с должности главы Петроградского района на должность главы Калининского района. 6 декабря, после совещания с участием губернатора, Громов написал заявление об увольнении, а 7 декабря он был задержан.