На Невском проспекте ведут работы по восстановлению водоснабжения

На Невском, 150 идут работы по восстановлению холодного водоснабжения / Фото: Центральный район

В Санкт-Петербурге жители дома 150 по Невскому проспекту с 5 часов утра 7 декабря 2021 года сидят без холодной воды. Ночью произошла коммунальная авария, сотрудники "Водоканала" подключили трубы, однако те замерзли и затопило подвал. На данный момент ведутся работы по восстановлению.

- Авария произошла на границе балансовой принадлежности – на домовом вводе. На данный момент службами ГУП "Водоканал" по адресу уже организован временный трубопровод для организации холодного водоснабжения жилого дома, - рассказали в администрации Центрального района.

На данный момент практически завершилась откачка воды из подвала. Для ремонта будет заменены три метра домового ввода. Эти работы должны быть закончены до шести часов вечера.

Затем специалистами будет произведен отбор проб воды. Перевод дома на постоянную схему будет произведён после получения протокола анализа проб, соответствующему требованиям СанПин.