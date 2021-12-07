Мужчина и девушка из Петербурга погибли в ДТП на подъезде к Новгороду

Два человека погибли в ДТП под Новгородом. Фото: vk.com/ Отдел ГИБДД "Новгородский"

Двое жителей Петербурга погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Новгородской области. Авария произошла утром вторника у деревни Тютицы. «Рено Логан», в котором ехали мужчина и молодая женщина, вылетел под встречный тягач, а потом по касательной задел «Ладу».

- Около 10:10 на 536-м километре трассы М-10 «Россия» 57 - летний водитель, управляя «Рено Логан», допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с большегрузом «Скания», - сообщает пресс-служба Отдела ГИБДД «Новгородский».

В результате страшного удара погиб и сам водитель, и 23-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сиденье. Прибывшие на место ДТП спасатели и врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь несчастным.

Известно, что на разбившемся «Рено» были наклейки компании, занимающейся геодезией. Сейчас полиция уточняет личности жертв аварии и выясняет все обстоятельства ДТП.

Водители «Скании» и «Лады» не пострадали.