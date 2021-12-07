Массовое ДТП из шести машин произошло на Петергофском шоссе

Шесть машин разбились на Петергофском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП из шести машин произошло на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести. Днем 7 декабря здесь столкнулись фургон «Форд Транзит» и «Газель». Последняя от удара отлетела на встречную полосу и помяла сразу четыре легковушки.

- Куча машин побилась на пересечении Доблести и Петергофского шоссе. «Транзит» с Доблести на красный поехал. «Газель» ехала в сторону Петергофа на зеленый и от удара собрала всех на встречке, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место происшествия тут де примчались несколько машин скорой помощи и спасатели с ГИБДД. Движение на перекрестке до сих пор проблемное, стоит Доблести к Петергофскому шоссе и само шоссе в сторону центра Петербурга.

Точные обстоятельства ДТП установит Госавтоинспекция.

А синоптики предупреждают водителей о новых морозах и гололеде.