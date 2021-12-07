Автограф актера Андрея Миронова продают в Петербурге

Пластинку с автографом Андрея Миронова продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу автограф известного актера Андрея Миронова. Объявление о продаже появилось в интернете 6 декабря 2021 года. Как отмечает продавец, автограф на виниловой пластинке с песнями в исполнении артиста когда-то являлся чьей-то семейной реликвией, так как был оставлен близкому другу.

- Автограф при встрече с семьей друга. Текст: "Роману, с наилучшими пожеланиями. У тебя очень хорошие, милые родители. А. Миронов", - написал продавец.

Пластинку с автографом актера можно приобрести за 5 тысяч рублей.

Андрей Миронов - советский актер театра и кино. Его карьера началась быстро и стремительно. Известность ему принесла роль Романа Любешкина в картине "Три плюс два". Также он играл в таких известных фильмах как "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России" и многих других.