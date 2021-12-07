Все мусорные полигоны в Ленобласти закроют через два года

Все полигоны Ленобласти закроют к 1 января 2024 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все мусорные полигоны в Ленинградской области будут закрыты уже через два года. Такое заявление на пресс-конференции сделал глава региона Александр Дрозденко. Вместо полигонов построят пять мусороперерабатывающих заводов.

- В Ленинградской области закроют все мусорные полигоны до 1 января 2024 года, - заявил Дрозденко.

Также глава региона осадил активистов, который выступали за закрытие полигонов, но против появления перерабатывающих отходы заводов.

Что касается заводов, то места расположения трех из них будут выбраны до Нового года. Санитарная зона вокруг предприятий составит 500 метров, площадки выбирались с этим условием, но всегда есть недовольные.

65 процентов мусора будут перерабатывать, а часть – сжигать или отправлять на рекультивацию.