Мост через протоку к Огородному пруду в Петергофе признают памятником культурного наследия / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге в городе Петергофе собираются придать статус охраняемого объекта мосту через протоку к Огородному пруду. Во вторник, 7 декабря 2021 года, распоряжение о внесении моста в реестр объектов культурного наследия был предоставлен на рассмотрение в антикоррупционную комиссию.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мост», расположенного в Петергофе, Ораниенбаумское шоссе, 2, южная часть парка, через протоку к Огородному пруду, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дворцово–парковый ансамбль Сергиевка», согласно приложению к распоряжению, - говорится в распоряжении.

Облицовка моста выполнена из гранита, а сами пролеты и перила из металла. Ограждения, они же тумбы, также сделаны из гранита.