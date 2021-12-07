Места для трех мусорных заводов в Ленобласти выберут к 1 января

На заводах в Ленобласти будут перерабатывать 65% отходов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области до наступления Нового года определятся с расположением трех из пяти мусороперерабатывающих заводов, которые будут принимать и перерабатывать отходы в том числе из Петербурга. А вот складировать мусор на полигонах перестанут уже через пару лет.

- От концепции сжигания отказались. Наиболее работающая технология - глубокая переработка мусора и производство топлива, на котором будет работать цементный завод, который переедет в Сланцы. Но полностью уйти от сжигания нельзя, таких технологий нет, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

По планам правительства, 65 процентов отходов будут перерабатывать, а остальное сжигать и направлять на рекультивацию.

Площадки для заводов выбраны с условием 500-метровой санитарной зоны вокруг, но угодить всем не получилось. В частности, против выступили экоактивисты.