Врио главы администрации Калининского района назначен Владимир Ростовский

Владимир Ростовский стал врио главы администрации Калининского района / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге произошли кадровые изменения. Во вторник, 7 декабря 2021 года, временно исполняющим обязанности главы Калининского района назначен Владимир Ростовской. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- Сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Мейксин сообщил коллективу администрации Калининского района, что временное исполнение обязанностей главы администрации возложены на Владимира Ростовского, ранее занимавшего пост заместителя главы района, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что ранее этот пост занимал Иван Громов. Однако на должности он проработал всего три недели. 6 декабря его уволили, а 7 декабря возбудили уголовное дело о мошенничестве. Теперь уже экс-чиновнику вменяют претензии на 165 миллионов рублей.