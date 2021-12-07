Духовой оркестр будет еженедельно давать концерты в парке ЦПКиО Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В парке ЦПКиО имени Кирова в Санкт-Петербурге в 2022 году каждую неделю будут проходить концерты. Развлекать посетителей будут музыканты духового оркестра с программой "Ретро". Во вторник, 7 декабря 2021 года, на портале госзакупок появилась заявка на поиск коллектива.

- Требуется оказание услуг по организации и проведению традиционных выступлений духового оркестра с программой "Ретро" в еженедельной концертной программе выходного дня для посетителей парка, - говорится в заявке.

Выступления будут проходить на Елагином острове с 1 января по 27 марта 2022 года. Точные даты пока что не указаны.

В оркестре должно быть семь музыкантов. Всего они дадут 32 выступления по два часа каждое. Отмечается, что программа должна стилистически и музыкально отражать атмосферу танцевальных площадок в парках культуры и отдыха 60 – 80-х годов ХХ века. Выступления будут длиться с 13 до 15 часов.

Заказчиков выступает сам парк. За это он заплатит музыкантам 688 тысяч рублей.