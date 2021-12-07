Смольный утвердил размер выплат на покупку средств реабилитации для инвалидов в 2022 году

Смольный утвердил размер компенсация для реабилитации инвалидов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга утвердили размеры денежных выплат на покупку технических средств реабилитации (ТСР) для инвалидов. В постановлении, опубликованном на сайте администрации, прописаны нормативы на 2022 год.

- В соответствии с постановлением правительства Петербурга «О мерах по реализации социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья», установить нормативы финансирования расходов на предоставление гражданам ТСР на 2022 год, - сообщается в постановлении Комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Так, согласно распоряжению, на покупку сложной ортопедической обуви, компенсирующей разницу в длине ног, выдадут 9672 рубля. А на Цифровой слуховой аппарат в зависимости от мощности и функций власти города потратят от 19 до 38 тысяч рублей.

Гослосообразующий препарат оценен в 17 500 рублей. Полный список можно посмотреть на сайте Смольного.