После Кудрово метро могут построить в Янино и в Уткиной заводи у КАД

Метро могут дотянуть до Янино и Уткиной заводи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Метро после Кудрово может пойти дальше как в сторону Янино, так и правее, до Уткиной заводи, где в перспективе на внешней стороне КАД вырастет город Новосергиевка – аналог Мурино и Кудрово. О планах по продлению оранжевой ветки подземки заявил губернатор Ленобласти.

- Станцию метро могут построить в Уткиной заводи, также обсуждается развитие янинского направления. Будущее метродепо в Кудрово позволит реализовать эти проекты, - отметил Александр Дрозденко.

Ради справедливости надо сказать, что эти идеи не новы. Планы по протяжке ветки до Янино и Уткиной заводи заявлялось еще в 2017 году. Тогда строительство транспортно-пересадочного узла со станцией метро «Кудрово» планировали завершить к 2023-2025 годам. Однако реальные сроки будут другими по ряду причин. Второй вопрос – финансирование. Петербургу, который владеет подземкой, нет смысла выделять деньги на областные станции.

Вероятно, власти Ленобласти будут искать деньги в федеральном центре, как это происходит с метро «Кудрово». Даже примерных дат по «Янино» и «Уткиной заводи» пока никто не называет.