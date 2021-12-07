Ленобласть потратит 9 миллиардов рублей на строительство дорог рядом с Петербургом

На развитие дорожного хозяйства Ленобласти в 2022 году потратят 15,5 миллиарда рублей из областной казны. Фото: Артем КИЛЬКИН

На строительство дорог из развязок в Ленинградской области потратят 8,7 миллиардов рублей. Речь идет об участках, которые находятся на границе Санкт-Петербурга и 47-го региона. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Мы планируем расширить Колтушское шоссе, создать объезд микрорайона Южный во Всеволожске и обход города Мурино в створе Пискаревского проспекта с дальнейшим развитием дороги в сторону Токсово. Также в этот список вошла развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, - уточнил глава Ленобласти.

Он добавил, что для этих целей регион взял средства в кредит под три процента из федерального бюджета. Также на развитие дорожного хозяйства региона в 2022 году потратят 15,5 миллиарда рублей из областной казны.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в течение двух лет в Ленинградской области закроют все мусорные полигоны.