Девятибалльные пробки зафиксировали второй день подряд в Петербурге

9-балльные пробки опять сковали движение транспорта в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девятибалльные пробки зафиксировали вечером во вторник, 7 декабря, в Санкт-Петербурге. Такие заторы в городе уже второй день к ряду. Напомним, что хуже всего водителям пришлось неделей ранее во время снегопада, когда пробки оценивали в 10 баллов в разных уголках Северной столицы. Ожидается, что к 19:00 заторы останутся на том же уровне.

- Сегодня, 7 декабря, загруженность Московского шоссе была выше обычного. Загруженность магистрали из центра составила 10 баллов, что на 2 балла выше обычного. Такая же ситуация была на Московском проспекте из центра, - передает сервис «Яндекс.Пробки».

Традиционно загружено и на Невском проспекте – в этот раз из-за ДТП. Днем пробки в 8 баллов зафиксировали на Литейном. Крупнейший затор дня зафиксировали на внутренней стороне КАД, от Колтушского шоссе до Софийской улицы, там водители могли потерять 2,5 часа.