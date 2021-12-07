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Общество7 декабря 2021 15:18

Александр Дрозденко объяснил, кто из обманутых дольщиков Ленобласти сможет получать ежемесячные выплаты в 10 тыс. рублей

Если инициативу утвердят, то компенсация будет полагаться полутора тысячам жителей 47-го региона
Никита НЕСТЕРОВ
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Сейчас в Ленинградкой области числятся примерно 15 000 обманутых дольщиков.

Сейчас в Ленинградкой области числятся примерно 15 000 обманутых дольщиков.

Фото: Анастасия Осипова

Обманутые дольщики Ленинградской области смогут получать по 10 000 рублей ежемесячно в качестве компенсации за вынужденную аренду жилья. Такую инициативу правительство региона обсуждает совместно с прокуратурой, строительными организациями и самими жителями.

Сейчас в Ленинградкой области числятся примерно 15 000 обманутых дольщиков, однако на выплаты сможет рассчитывать только каждый десятый.

- Речь идет о людях которые зарегистрированы или проживают в Ленинградской области. Также в этот список планируется включить неполные и многодетные семьи, а также тех, кто имеет доход ниже среднего, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он добавил, что на компенсацию точно не смогут рассчитывать так называемые «инвесторы» - то есть те, кто купил больше одной квартиры.