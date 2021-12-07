Александр Дрозденко объяснил, кто из обманутых дольщиков Ленобласти сможет получать ежемесячные выплаты в 10 тыс. рублей

Сейчас в Ленинградкой области числятся примерно 15 000 обманутых дольщиков. Фото: Анастасия Осипова

Обманутые дольщики Ленинградской области смогут получать по 10 000 рублей ежемесячно в качестве компенсации за вынужденную аренду жилья. Такую инициативу правительство региона обсуждает совместно с прокуратурой, строительными организациями и самими жителями.

Сейчас в Ленинградкой области числятся примерно 15 000 обманутых дольщиков, однако на выплаты сможет рассчитывать только каждый десятый.

- Речь идет о людях которые зарегистрированы или проживают в Ленинградской области. Также в этот список планируется включить неполные и многодетные семьи, а также тех, кто имеет доход ниже среднего, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он добавил, что на компенсацию точно не смогут рассчитывать так называемые «инвесторы» - то есть те, кто купил больше одной квартиры.