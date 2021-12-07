В Петербурге передали все 100% долей порта "Бронка" во владение Росимуществу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге национализировали морской порт «Бронка». Росимуществу досталось сто процентов долей в компании, которая ранее владела стоянкой судов, это следует из данных в системе СПАРК. Как пишет «Мойка78», Генпрокуратура при помощи суда сумели добиться перехода порта в собственность государства. Правда, власти так и не выяснили, откуда у экс-владельца появились деньги на приобретение сооружения.

- По одной из версий, претендовать на актив могут владелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев или собственник терминала в Большом порту «Санкт-Петербург» Владимир Лисин, - отмечает издание.

Добавим, что гендиректором компании «Феникс», которая отвечает за управление портом «Бронка», пока остается Николай Негодов. Бывший управленец Дмитрий Михальченко сидит под домашним арестом.