Щипцы Фаберже продают в Петербурге за 350 тысяч рублей

Щипцы Фаберже это не барабан Страдивари, вещь ценная. Фото: "Авито".

Редкое изделие фирмы Фаберже выставили на продажу в Петербурге. Клеймо знаменитого ювелира проставлено не на очередном яйце или другом украшении, а на бытовом предмете, что не слишком характерно.

- Щипцы с клеймом «К.Фаберже», в хорошем состоянии, - говорится в описании лота на сайте объявлений «Авито».

Судя по всему, щипцы могли использоваться в качестве столового прибора.

По словам продавца, предмет изготовлен из «царского серебра» 84-й пробы с золочением на внутренней части изделия. Длина щипцов составляет около 26 сантиметров, вес – 299 граммов.

Реликвию времен дореволюционной России владелец оценил в весомые 349 тысяч рублей. Впрочем, пока щипцы особым интересом не пользуются, с момента публикации объявления его посмотрели всего 90 человек.