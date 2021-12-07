Апарт-отель за 3,5 млрд рублей построят на берегу Финского залива в Петербурге

В Курортном районе Петербурга появится апарт-отель возле парка Дубки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Апарт-отель собираются построить в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. Возведением апартаментов займется компания Element Development, купившая землю возле парка Дубки в Сестрорецке. По задумке авторов, они построят комплекс именно что для отдыха, куда горожане будут приезжать на время отдыха, в том числе по выходным. Предварительно, здания введут в эксплуатацию в 2024 году.

- Мы раздали задатки еще за четыре земельных участков, - отметил директор компании Виталий Коробов в разговоре с журналистами.

Добавим, что площадь объекта в Курортном районе составит более 26 тысяч квадратных метров. И это только застройка под апарт-отель. Вся территория комплекса превышает 50 тысяч «квадратов».