Резкое потепление обещают под конец недели в Петербурге

Резкое потепление до минус 1 градуса придет в Петербург под конец недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург может прийти резкое потепление к концу недели, то есть к 12 декабря. Ранее синоптики обещали городу сухую морозную погоду, однако холода начнут отступать из Северной столицы к выходным. В воскресенье в итоге температура может составить всего-навсего -1…-2 градуса, исходя из данных Росгидрометцентра.

- С субботы в городе ожидаются осадки в виде снега. Вероятность их выпадения составит больше 70%. Скорость ветра не превысит 6 метров в секунду, - отмечают в Росгидрометцентре.

Напомним, что минувшее 6 декабря 2021 года стало самым холодным за все время метеонаблюдений в Северной столице. А вот 7-е число назвали самым холодным за последние 35 лет.

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