Два дома на юго-западе Петербурга остались без тепла в морозный вечер 7 декабря

Жилые дома на юго-западе Петербурга остались без тепла в морозный вечер 7 декабря. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Два жилых дома остались без тепла в морозный вечер на юго-западе Петербурга. Об этом «Комсомолке» рассказали читатели. В ГУП «ТЭК СПб» в курсе проблемы, дефектный участок теплосети диаметром 89 мм ремонтируют с 18:00. Батареи стали холодным в доме №1 на улице Пограничника Гарькавого и №42 на улице Чекистов.

- Чтобы не ограничивать подачу теплоснабжения, жилищникам было рекомендовано поставить их на проток. Минимизировать число зданий, попавших в зону дефекта, удалось за счет оперативной работы аварийной бригады, - отметили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Добавим, что по нормативам теплоэнергетикам дается восемь часов на устранение дефекта, но специалисты постараются справиться пораньше. Непонятна логика УК, почему дома не поставили «на проток», а полностью обрубили тепло.